Şanlıurfa’da kızını yakarak öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmasut mahallesinde 4 Eylül 2021 yılında üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu hayatını kaybeden Filistin asıllı Suriye uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla'yi ölümüne sebep olan baba Ahmet Mohammad Dwla'nin duruşması Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Baba Ahmet Mohammad Dwla isimli kişi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Filistinli baba Ahmet Mohammad Dwla öz kızını "Tasarlayarak canavarca bir hisle öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet hapise mahkum etti.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay, 4 Eylül 2021 yılında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Filistin asıllı Suriye uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla'nın üzerine babası tarafından tiner döküldü. Dökülen tiner alev aldı. Vücudunda yanıklar oluşan Amara Dwla, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Amara Dwla, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Evde olan diğer kızı L.D ise mahkeme karar ile devlet korumasına alınmıştı.