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Giriş Tarihi: 12.7.2023 11:53 Son Güncelleme: 12.7.2023 12:27

Şanlıurfa'da kızını yakarak öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Şanlıurfa’da cani babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şanlıurfa’da 2021 yılında üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu hayatını kaybeden yabancı uyruklu kızın babası Ahmet Mohammad Dwla görülen duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devam edilmesine ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kızını yakarak öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmasut mahallesinde 4 Eylül 2021 yılında üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu hayatını kaybeden Filistin asıllı Suriye uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla'yi ölümüne sebep olan baba Ahmet Mohammad Dwla'nin duruşması Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Baba Ahmet Mohammad Dwla isimli kişi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Filistinli baba Ahmet Mohammad Dwla öz kızını "Tasarlayarak canavarca bir hisle öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet hapise mahkum etti.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay, 4 Eylül 2021 yılında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Filistin asıllı Suriye uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla'nın üzerine babası tarafından tiner döküldü. Dökülen tiner alev aldı. Vücudunda yanıklar oluşan Amara Dwla, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Amara Dwla, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Evde olan diğer kızı L.D ise mahkeme karar ile devlet korumasına alınmıştı.

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Şanlıurfa'da kızını yakarak öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
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