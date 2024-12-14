Şanlıurfa’da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı D400 kara yolunun 38. kilometresinde akşam saatlerinde, olay meydana geldi. Mehmet Karademir yönetimindeki motosiklet ile Hasan Ekşili idaresindeki otomobil çarpıştı. Vatandaşların durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Karademir olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar Hasan Ekşili ve İbrahim Ekşili ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Karademir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.