Şanlıurfa’da küçük çocuk sulama kanalında boğuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk demir korkulukların arkasında sulama kanalını izlerken, kanala düştü. Su akıntısına kapılan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Karşıyaka Mahallesindeki DSİ'ye ait sulama kanalında, olay meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 7 yaşındaki M.U. isimli çocuk, demir korkulukların arkasında sulama kanalını izlerken, kanala düştü. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler suya düşen çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda 7 yaşındaki küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.