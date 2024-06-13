Şanlıurfa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa-Diyarbakır yolu 26. Kilometresinde İhsan K.'nın kullandığı kapalı minibüs ile Mehmet Cemal B. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada yolcu olarak bulunan Mehmet Varol olay yerinde hayatını kaybetti. İlhan K. ve Mehmet Cemal B. yaralandı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırına sürücülerin durumların ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.