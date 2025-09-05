Şanlıurfa’da minibüs şoförüne bıçaklı saldırı! Saldırgan Antalya’da yakalandı

Olay, Haliliye ilçesi Direkli Mahallesi'ndeki Süleymaniye son durağı Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan M.K., durağa yanaştığı sırada akrabası tarafından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, kolundan yaralanan M.K. ise aracıyla uzaklaşarak güzergâhı üzerinde karşılaştığı polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

SALDIRGAN ANTALYA'DA YAKALANDI

Saldırının ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüpheli S.K.(26) i Antalya iline kaçtığı tespit edildi. Antalya Emniyeti ile kurulan koordinasyon sonucunda şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.