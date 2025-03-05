Şanlıurfa’da motosikletin çarptığı çocuk öldü

Kaza Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine bağlı kırsal Mavitaş Mahallesinde meydana geldi. Mavitaş Mahallesinde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu Yakup Elbedraniy (8) isimli çocuğa karşı yönden gelen 15 yaşındaki Ö.A. idaresindeki plakasız motosiklet çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Vatandaşların İhbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 8 yaşındaki yabancı uyruklu Yakup Elbedraniy'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı 15 yaşındaki Ö.A. isimli motosiklet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.