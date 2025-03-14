Şanlıurfa’da muhtara silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Altın Mahallesi civarında 41 yaşındaki mahalle muhtarı Abdurrahman Dağlı aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirildi. Saldırganlar, muhtara ateş açarak olay yerinden kaçtı. Şans eseri muhtarın yara almadan kurtulduğu saldırıda, aracında maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından mahalle muhtarı durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eyyübiye Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma, saldırının yaşandığı araç çevresinde incelemeler yaparak delilleri topladı. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kapsamlı bir çalışma başlatarak şüphelileri tespit etti. Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda S.K. (18), H.A. (20), K.B. (20) ve H.İ.Ö. (18) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, saldırıda kullanılan üç tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüphelilerden S.K. ve H.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli K.B. ve H.İ.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.