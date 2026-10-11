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Giriş Tarihi: 11.10.2026 14:11

Şanlıurfa'da Mustafa öğretmenin öldüğü kazada yeni gelişme: 3 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuzenler arasında çıkan ve öğretmen Mustafa Yasan'ın (32) hayatını kaybettiği taşlı, sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA Yaşam
Şanlıurfa’da Mustafa öğretmenin öldüğü kazada yeni gelişme: 3 tutuklama
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Şanlıurfa'da geçen cuma günü Hürriyet Mahallesi'nde feci olay meydana geldi. İddiaya göre; düğünde kuzenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Davetlilerin araya girmesiyle sona eren tartışma, daha sonra tarafların evlerinin önünde yeniden alevlendi.

KUZEN KAVGASI KANLI BİTTİ

Kuzenlerin yakınlarının da katıldığı tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Yasan ile Mahmut Y., (47) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Mustafa Yasan, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Yasan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Mustafa Y. (20), Aslan Y. (28), İsmail Y. (38) ve İbrahim Y. (39), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y., İsmail Y. ve İbrahim Y., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Aslan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#VİRANŞEHİR #ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da Mustafa öğretmenin öldüğü kazada yeni gelişme: 3 tutuklama
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