Şanlıurfa’da Mustafa öğretmenin öldüğü kazada yeni gelişme: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da geçen cuma günü Hürriyet Mahallesi'nde feci olay meydana geldi. İddiaya göre; düğünde kuzenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Davetlilerin araya girmesiyle sona eren tartışma, daha sonra tarafların evlerinin önünde yeniden alevlendi.