Şanlıurfa’da okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi çevre yolunda kaza meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan okul servisi ile hafif ticari araç sağanak yağıştan dolayı sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Diğer sürücüler şarampole uçan araçtaki aileye yardım ederek araçtan çıkardı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda Ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin adından yaralıları Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Zeki K. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.