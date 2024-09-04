Şanlıurfa’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Karaköprü ilçesi Esentepe mahallesi Necmettin Cevheri bulvarında meydana geldi. Karaköprü istikametinden merkez istikametine doğru seyir halinde olan M.D. iradesindeki 63 AK 229 otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada S.Ş. (16) yaş ve yanında M. H. M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplere sevk edildi. Olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.Ş. (16) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.