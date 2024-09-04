Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 4.9.2024 18:25 Son Güncelleme: 4.9.2024 18:46

Şanlıurfa’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Karaköprü ilçesi Esentepe mahallesi Necmettin Cevheri bulvarında meydana geldi. Karaköprü istikametinden merkez istikametine doğru seyir halinde olan M.D. iradesindeki 63 AK 229 otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada S.Ş. (16) yaş ve yanında M. H. M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplere sevk edildi. Olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.Ş. (16) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA