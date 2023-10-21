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Giriş Tarihi: 21.10.2023 21:04

Şanlıurfa'da otomobil kum yığınına çarptı: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da, yol kenarına dökülen kum yığınına çarpan otomobilin kaza yapması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil kum yığınına çarptı: 5 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Birecik- Nizip karayolu üzerinde, meydana geldi. Henüz sürücünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobil, yapılan kaldırım çalışmaları sırasında yol kenarına dökülen kum yığınına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilin içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılara, olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. daha sonra yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Nizip Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı .

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Şanlıurfa'da otomobil kum yığınına çarptı: 5 kişi yaralandı
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