Şanlıurfa’da otomobil kum yığınına çarptı: 5 kişi yaralandı

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilin içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılara, olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. daha sonra yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Nizip Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı .