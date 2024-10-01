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Giriş Tarihi: 1.10.2024 23:42 Son Güncelleme: 2.10.2024 00:04

Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa - Akçakale yolunda otomobilin tahliye kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada Ömer A, hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzeri Harran yol çatısında meydana geldi. Henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki DSİ'ye ait tahliye kanalına uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Ömer A. (27), Şahan A. (22) ve Fevzi K. (29) yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundurdukları yerde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Ömer A. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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