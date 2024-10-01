Kaza Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzeri Harran yol çatısında meydana geldi. Henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki DSİ'ye ait tahliye kanalına uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Ömer A. (27), Şahan A. (22) ve Fevzi K. (29) yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundurdukları yerde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Ömer A. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.