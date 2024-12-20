Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.12.2024 20:56 Son Güncelleme: 20.12.2024 20:58

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 52 yaşındaki yabancı uyruklu yaya hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi Kuzeybatı Çevre yolunda, kaza meydana geldi. Osman G. İdaresindeki otomobil, yaya olarak karşıya geçen yabancı uyruklu 52 yaşındaki Abdulgafur Hac İmrer'e çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan İmrer olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. İmrer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA