Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi Kuzeybatı Çevre yolunda, kaza meydana geldi. Osman G. İdaresindeki otomobil, yaya olarak karşıya geçen yabancı uyruklu 52 yaşındaki Abdulgafur Hac İmrer'e çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan İmrer olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. İmrer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.