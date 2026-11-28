Alınan bilgiye göre, Birecik-Suruç kara yolunun Arat Dağı mevkisinde Şanlıurfa'dan Birecik yönüne giden 51 yaşındaki Mustafa Şen idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, otomobildeki Metin Özlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü Mustafa Şen ile araçta bulunan 13 yaşındaki oğlu Burak Ş. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör