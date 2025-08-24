Şanlıurfa’da piknik faciası! 1 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Tatarhöyük kırsal mahallesinde meydana geldi. Suya giren yabancı uyruklu 13 yaşındaki kız çocuğu Deniz S. bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Aileden 2 kişi de küçük kızı kurtarmak için suya atladı. Suya atlayan iki kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken küçük kız çocuğu gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK), Jandarma, sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ŞUAK ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Küçük kızın cansız bedeni yapılan çalışmaların ardından bulunarak sudan çıkarıldı. Deniz S.'nin cansız bedenini gören aile adeta sinir krizi geçirdi. Çocuğun cansız bedeni sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Bozova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.