Şanlıurfa’da rögarda mahsur kalan işçi kurtarıldı

Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı, Aşık Mahallesinde bulunan TOKİ İnşaat alanında meydana geldi ı. Edinilen bilgiye göre Toki inşaatında çalışan 35 yaşındaki Ramazan Karagöz isimli işçi, İnşaata ait alt yapı çalışmasında yalnız olarak çalıştığı esnada rögar kapağının aniden üzerine kapanması sonucu mahsur kaldı.Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri rögarda mahsur kalan Ramazan Karagöz'ü yoğun çalışmalar sonucunda bitkin halde kurtarıldı. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ramazan Karagöz, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.