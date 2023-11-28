Şanlıurfa’da sahte savcı gerçek savcıya yakalandı

İddiaya göre, Şanlıurfa Adliyesi'ne gelerek üzerinde savcı kimliği olan A.P. isimli şahıs, cezaevi savcısı ile görüştü. Şahıs, Ankara'da Cumhuriyet Savcısı olduğunu ve ceza infaz kurumunda olan yakını M.K.'nin işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti. Şahıstan şüphelenen cezaevi savcısı, kimliğini göstermesini istedi. Kimliği kontrol eden cezaevi savcısı, şahsa Ankara'da görev yaptığı yeri sordu.

Şahsın çelişkili cevaplar vermesi üzerine adliyede görevli polislere haber verildi. Cezaevi savcısının odasına giden polis ekipleri, şahsı gösterdiği kimlik kartının sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şahsın üzerinden iki adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı daha çıktı. Gözaltına alınan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.