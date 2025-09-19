Şanlıurfa’da sanayi sitesinde korkutan yangın

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto tamir ve yedek parça dükkânında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Yoğun dumanların gökyüzünü kapladığı olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA, belediyeye bağlı sulama araçları, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilirken, iş yeri ve içindeki bazı araçların tamamen yanarak hurdaya döndüğü belirtildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.