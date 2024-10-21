Şanlıurfa’da şehit babası Salih Gümüşkan hayatını kaybetti

1988 yılında Bayburt'ta 1998 yılında askerlik görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan J. Er. Nusret Gümüşkan'ın babası Salih Gümüşkan (65) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gümüşkan'ın naaşı kılınan öğle namazın ardından Haliliye ilçesi Osmanbey'de bulunan aile mezarlığında defin edildi.

Salih Gümüşkan'ın taziyeleri Eyyübiye ilçesinde bulunan Karakeçili taziye evinde kabul edileceği belirtildi. Yeni aile mezarlığında düzenlenen cenaze namazına, Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok ve Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan, Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.