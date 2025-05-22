Şanlıurfa’da servis aracının altında kalan öğrenci hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Duran Mahallesinde meydana geldi okuldan çıkarak eve gitmeye çalışan Furkan Ç.(9) isimli öğrenciye, geri geri gelen Mahmut Ç. idaresindeki servis aracı çarptı. Aracın altında kalarak ezilen Furkan Ç. ağır yaralandı. Öğrencinin servis aracının altında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Furkan Ç.'ye yapılan müdahalenin ardından Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Furkan Ç. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan'ın cansız bedeni otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Servis şoförü Mahmut Ç. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.