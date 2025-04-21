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Giriş Tarihi: 21.4.2025 17:38 Son Güncelleme: 21.4.2025 17:43

Şanlıurfa’da siber suçlar operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa’da Polis Siber suçlulara karşı operasyon düzenledi. Operasyonda nitelikli, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçundan aranan 6 kişi yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da siber suçlar operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli siber suçlara karıştığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve nitelikli hırsızlık suçlarından aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 5 cep telefonu, 5 SIM kart, 4 hard disk, 2 flash bellek, 1 SD kart, 2 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş ele geçirildi.

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Şanlıurfa’da siber suçlar operasyonu: 6 gözaltı
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