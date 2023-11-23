Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe 4 katlı TOKİ sitesinde aralarında alacak verecek meselesi olan 28 yaşındaki Y.D. ile 48 yaşındaki M.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y. D. yanında getirdiği pompalı tüfekle M.B.'ye ateş etti.

Site sakinleri evden silah sesinin gelmesi üzerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.D. pompalı tüfekle vurduğu M.B.'yi özel araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan M.B. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede M.B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis cinayet zanlısı 28 yaşındaki Y. D.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları çalışmaların ardından M.B.'nin cansız bedeni Balıklıgöl Devlet Hastanesinden alınarak otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.