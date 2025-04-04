Şanlıurfa’da silahlı kavga! 1 ölü

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Yenice Mahallesinde meydana geldi. iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.U ve A.B isimli şahıslar silahla vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı N.U ve A.B isimli şahıslar sağlık ekipleri tarafından Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan N.U. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden N.U.'nün cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. C.T. isimli şüpheli şahıs ise Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.