Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı!

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda yi H.B. (24) isimli genç ayağından vurularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ha.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde kaçan şüpheli M. S.'yi kısa sürede silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.