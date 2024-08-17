Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 ölü, 3 gözaltı

Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Buğday Pazarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık birimleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalede İbrahim Halil Baynaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali İlingi ve Ali Baynaz da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.