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Giriş Tarihi: 16.2.2025 19:48 Son Güncelleme: 16.2.2025 20:26

Bakan Osman Aşkın Bak sporcularla buluştu

Şanlıurfa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Şehit Şükrü Can Kayadibi Spor Salonu ve Karaköprü Gençlik Merkezini ziyaret ederek sevgili sporcularımız ve öğrencilerimizle bir araya geldi .Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol hünerlerini sergileyen Şanlıurfalı minik sporcuları hayranlıkla izledi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Osman Aşkın Bak sporcularla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ING Türkiye Kupası finali öncesinde Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Bak'ı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi karşıladı.

Bakan Bak, kentteki temasları kapsamında Karaköprü ilçesinde bulunan Şehit Şükrücan Kayadibi Spor Salonu'na geçerek, burada küçük sporcularla bir araya geldi. Basketbol eğitimi alan küçük sporcular, Bakan Bak ile basketbol oynayarak şov yaptı.

Bu özel anlara, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da tanıklık etti. Bakan Bak ve Türkoğlu, genç sporcuların performansını hayranlıkla izledi.

Şanlıurfa'da spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin spora teşvik edilmesi adına önemli mesajlar veren Bakan Bak, sporun yaygınlaştırılması için desteklerin süreceğini belirtti.Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Milletvekili Emin Önen de katılım sağladı. Bu renkli anlar katılımcıların kamerasına yansıdı.

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Bakan Osman Aşkın Bak sporcularla buluştu
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