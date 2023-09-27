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Giriş Tarihi: 27.9.2023 11:15 Son Güncelleme: 27.9.2023 11:28

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Küplüce mahallesinde sulama kanalının yakınında oynayan 3 yaşındaki Miraç Güneş, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalının etrafından arama yapan ekipler, çocuğun cesedi olay yerine 1 kilometre uzaklıkta buldu.

Kanaldan çıkarılan Miraç'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemlerinin ardından Miraç Güneş'in cenazesi yakınlarına teslim jandarma olayla ilgili soruştura başlattı.

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Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk öldü
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