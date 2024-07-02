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Giriş Tarihi: 2.7.2024 11:54 Son Güncelleme: 2.7.2024 12:23

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen genç kızın cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde dengesini kaybetmesi sonucu DİS ait sulama kanalına düşen 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen genç kızın cansız bedeni bulundu

Olay, pazar günü Haliliye ilçesi kırsal Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe G.(21) DSİ ait sulama kanalında serinlemek için yüzüne yıkamaya çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü.

Bir süre suda çırpınan genç kız gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, dalgıç polis, itfaiye ve sağlık ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, üçüncü günde yaptıkları aramada genç kız cansız bendinin Haliliye ilesi kırsal İkizağız mahallesinde bulundu.
Sudan çıkarılan genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen genç kızın cansız bedeni bulundu
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