Şanlıurfa’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Kırsal Tepedibi Mahallesinde bulunan sulama kanalına giren İbrahim Çiftçi(12) akıntıya kapılarak kayboldu. Babasın çocuğunun ayakkabılarını sulama kanalın kenarında görmesi İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, suda boğulduğu anlaşılan çocuğun cesedini olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan İbrahim Çiftçi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adlı tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.