Şanlıurfa’da sulama kanalında bir genç hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Umut Karalı (16) suda kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Kurtarma ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. bölgeye intikal eden dalgıçlar suda kaybolan Umut Karalı'yı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Umut Karalı, sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı olan Umut Karalı,(16) ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Umut Karalı, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umut Karalı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.