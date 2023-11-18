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Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:25 Son Güncelleme: 18.11.2023 11:45

Şanlıurfa’da sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki bir sulama kanalında bulunan cesedin 5 gün önce kayıp olarak aranan 52 yaşındaki yabancı uyruklu Abdülselam Elğanım ait olduğu belirlendi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey Kampüsü civarında bulunan Gülveren Mahallesi'nde sulama kanalındaki mazgallarda erkek cesedi görenler durumu jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkarttı. İlk incelemesi olay yerinde yapılan ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DSİ'ye ait sulama kanalında bulunan cesedin, 13 Kasım 2023 tarihinde ortadan kaybolan ve Şehitlik Polis Merkezince aranan 52 yaşındaki Abdülselam Elğanım'a ait olduğu belirlendi. Abdülselam Elğanım'ın ailesi cesedi Adli Tıp Kurumunda teşhis etti. Elğanım'ın ölüm sebebinin ise otopsi sonucu belli olacağı bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da sulama kanalında ceset bulundu
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