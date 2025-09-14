Şanlıurfa’da sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Karaali Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Demir, ava gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Genç adamdan uzun süre haber alamayan yakınları, endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında ekipler, kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde bulunan sulama kanalı çevresinde araştırma yaptı. Yapılan incelemelerde Ahmet Demir'e ait tüfek ve fişekler kanal kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede sulama kanalına doğru ilerleyen ayak izleri de tespit edildi.

Bulgular üzerine Demir'in sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Durumun bildirilmesi üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler bölgede çalışma başlattı. Yoğun şekilde devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kaybolduktan iki gün sonra Ahmet Demir'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Demir'in ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.