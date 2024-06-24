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Giriş Tarihi: 24.6.2024 15:17 Son Güncelleme: 24.6.2024 15:22

Şanlıurfa’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi yakınlarında sulama kanalın yanında geçen vatandaşları kanalda hareketsiz yatan birinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve dalgıç polis ekibi, cesedi kanaldan çıkardı.

Sudan çıkarılan ceset, buradaki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kayıp olan Suriyeli H.Y. olduğu düşünülüyor. Ceset adli tıpta yapılacak otopsi sonrası ismi ve ölüm nedeni belli olacağı belirtildi.

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Şanlıurfa’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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