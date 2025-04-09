Şanlıurfa’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı, Karşıyaka Mahallesinden geçen DSİ Ana Sulama Kanalında meydana geldi. Suyun yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis Arama Kurtarma ve su altı dalgıç polisleri, itfaiye ekipleri ile birlikte erkek cansız bedeni DSİ'ye ait sulama kanalından çıkardı. Üzerinde kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis kimlik tespiti için soruşturma başlattı. Dün de sulama kanalında bir kadın cesedi bulunmuştu.