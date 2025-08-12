Şanlıurfa’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sulama kanalında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan ve üzerinde kimlik çıkmayan erkek şahsın, 50 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu noktada detaylı çalışma yürüttü.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, yaklaşık 30 gündür suda olduğu tahmin edilen erkek cesedin, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.polis olayla ilgili ve kimlik tespiti için çalışma başlattı.