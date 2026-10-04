Şanlıurfa’da TEKNOFEST coşkusu son günde de sürdü: Ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı!

GİRİŞ NOKTALARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Festivalin son gününde de giriş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, alan ziyaretçilerle doldu. Festival alanını gezen ziyaretçiler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulurken; yoğun kalabalıkta yürümek bile zorlaştı.
ŞEHİRDE TRAFİK AKSADI
Özellikle çocuklar ve gençler; hava araçları, savunma teknolojileri ve çeşitli teknolojik ürünlerin sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına araçlarıyla gelmek isteyenler, saatlerce trafikte kaldı. 30 kilometrelik yol, 4 saat gibi bir sürede katedilirken, festival alanında ise rekor seviyede bir kalabalık görüldü.