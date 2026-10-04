Şanlıurfa’da TEKNOFEST coşkusu son günde de sürdü: Ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı!

ŞEHİRDE TRAFİK AKSADI

Özellikle çocuklar ve gençler; hava araçları, savunma teknolojileri ve çeşitli teknolojik ürünlerin sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına araçlarıyla gelmek isteyenler, saatlerce trafikte kaldı. 30 kilometrelik yol, 4 saat gibi bir sürede katedilirken, festival alanında ise rekor seviyede bir kalabalık görüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör