Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu son günde de sürdü: Ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı!
Giriş Tarihi: 4.10.2026 16:37 Son Güncelleme: 4.10.2026 16:42

Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu son günde de sürdü: Ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı!

Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, son gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festivali şu ana kadar 1 milyondan fazla kişi ziyaret ederek teknolojik araçları yerinde inceledi.

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Şanlıurfa’da TEKNOFEST coşkusu son günde de sürdü: Ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı!
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TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin son günü olması dolayısıyla Şanlıurfa'nın yanı sıra, Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçiler, festivale gelerek teknolojik araçları yerinde gördü.

GİRİŞ NOKTALARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Festivalin son gününde de giriş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, alan ziyaretçilerle doldu. Festival alanını gezen ziyaretçiler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulurken; yoğun kalabalıkta yürümek bile zorlaştı.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ZİYARET ETTİ

Ziyaretçiler festivalde dikkat çeken önemli hava araçları ile hatıra fotoğrafları çektirerek çeşitli teknolojik araçlar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

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ŞEHİRDE TRAFİK AKSADI

Özellikle çocuklar ve gençler; hava araçları, savunma teknolojileri ve çeşitli teknolojik ürünlerin sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi. Festival alanına araçlarıyla gelmek isteyenler, saatlerce trafikte kaldı. 30 kilometrelik yol, 4 saat gibi bir sürede katedilirken, festival alanında ise rekor seviyede bir kalabalık görüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA #TEKNOFEST

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Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu son günde de sürdü: Ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı!
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