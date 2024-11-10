Şanlıurfa’da ticari araç TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

R.A idaresindeki tır seyir halindeyken yol çalışması nedeniyle iki yönlü trafiğin verildiği şeritte direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen İ.Ö yönetimindeki ticari araçla ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücüler R.A., İ.Ö. ile araçlarda yolcu olarak bulunan İ.Ö, M.Ö ve Ö.F.Ö isimli şahıs yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan İ.Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.