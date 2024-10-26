Şanlıurfa’da TIR ile kamyonet çarpıştı: Abdulkadir Vefa hayatını kaybetti!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulkadir Vefa'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Mardin yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.