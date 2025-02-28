Şanlıurfa’da TIR ile otomobil çarpıştı: Anne öldü, oğlu ağır yaralandı

Kaza, Viranşehir-Mardin yolu Karakuzu Karakolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücülerin ismi öğrenilemeyen tali yoldan İpekyolu'na çıkmaya çalışan bir otomobil, bir TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 75 yaşındaki Nure Balk hayatını kaybederken, oğlu Siraç Balk ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Siraç Balk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu kritik olan Siraç Balk, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden yaşlı kadın olay yerin incelmesin ardından cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.