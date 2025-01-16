Şanlıurfa’da TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan henüz plakaları öğrenilmeyen TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı ve adeta hurda yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin aksadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.