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Giriş Tarihi: 7.11.2024 23:02 Son Güncelleme: 7.11.2024 23:27

Şanlıurfa'da feci olay: TIR'ın altında kalan işçi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi'nde tırın altında kalan Halil Ermiş (46) olay yerinde hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci olay: TIR’ın altında kalan işçi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı 1. Organize sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Serdal A. idaresindeki TIR, geri manevra yaptığı esnada Halil Ermiş'e çarparak ezdi. Halil Ermiş, tırın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı fabrikaya gelen sağlık ekipleri Halil Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ermiş'in cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Tır Sürücüsü Serdal A. ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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Şanlıurfa'da feci olay: TIR'ın altında kalan işçi hayatını kaybetti!
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