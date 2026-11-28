Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Yardımcı Mahallesi mevkisinde Akçakale yönünden kent merkezine giden tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yayalardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan diğer yaya, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör