Şanlıurfa’da traktörden düşen adam hayatını kaybetti

Kaza, Suruç ilçesine bağlı kırsal Küçükova Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşındaki İsmet Şahin, henüz plakası öğrenilemeyen traktörü ile Küçükova mahallesinden Günce sokak istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle traktörün kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

Sürücü İsmet Şahin traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından sürücü Şahin, ambulans ile Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İsmet Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.