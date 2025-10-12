Şanlıurfa’da traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kaza Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesine bağlı Fıstıközü mahallesinde meydana geldi. Hasan Boyatan'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen traktörü ile seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Traktörde yolcu olarak bulunan Berat Boyatan ve Beşir Boyatan kardeşler ile sürücü Hasan Boyatan yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Berat Boyatan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralı, Hasan Boyatan ve Beşir Boyatan'ın tedavileri ise hastanede devam ediyor. Berat Boyatan'Iın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.

HALFETİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hayatını kaybeden Berat Boyatan'ın okulunun bulunduğu Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci için başsağlığı mesajı yayımladı. Müdürlüğün yaptığı açıklamada, "Yeşilözen Mahallesi'nde yaşanan elim kaza sonucu Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencimiz Berat Boyatan'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.