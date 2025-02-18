Şanlıurfa’da üzerine kale direği düşen genç öldü

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sırrın mahallesinde bulunan bir halı sahada kale direğinde barfiks çekmek isteyen Faruk A.'(16) nın üzerine kale direği devrildi.

Kale direğinin altında kalan genç ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Faruk A'ya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yapılan müdahale sonrasında Ambulans ile Şanlıurfa. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Faruk A'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı polis olayla ilgili soruşturma başlattı.