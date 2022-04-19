Vicdansız anne 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı

Suriye'den 6 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Ensar Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.A. ve H.N. 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Çiftin evliklerinden geçtiğimiz yıl bir kız çocukları dünyaya geldi. Kadın, eşi M.A'nın çalışmak için işe gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini de bırakarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir başkasına kaçtı. Bebeğine annelik yapan baba M.A. çocuğa bakacak kimsenin olmadığından dolayı çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyledi. Suriyeli M.A eşinin birileri tarafından kandırıldığını ve bir an önce eve dönmesini istedi.