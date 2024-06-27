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Giriş Tarihi: 27.6.2024 15:00 Son Güncelleme: 27.6.2024 15:50

Şanlıurfa’da çıkan yangında traktörün altına kalan genç öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, kırsal Taşyaka Mahallesi'nde çıkan yangında 16 yaşındaki İsmail Güneş yanarak öldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da çıkan yangında traktörün altına kalan genç öldü

Şanlıurfa'da Viranşehir ilçesinin kırsal Taşyaka Mahallesinde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı tarlada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tarlanın içinde bulunan samana sıçradı. Samanın yandığını gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Samanın içerisine giren ekipler, yaptıkları incelemede, traktörle yangını söndürmeye çalışan İsmail Güneş'in traktörün devrilerek altında kalması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından İsmail Güneş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa’da çıkan yangında traktörün altına kalan genç öldü
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