Şanlıurfa’da yılın ilk trafik kazası 1 ölü

Şanlıurfa Akçakale yolu üzerindeki çevre yolunda, kaza meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yaya Sabiha K.'ya (36) çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle yola savrulurken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. kadının cansız bedeninin otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.