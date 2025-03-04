Şanlıurfa’da aile faciası: Yol meselesi yüzünden babasını öldürdü!

Olay Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı kırsal Almaşar Mahallesi Arat Dağı Mezrasında meydana geldi 41 yaşındaki Yusuf Görevin ile 74 yaşındaki babası Ahmet Görevin arasında yol meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hanım Görevin (30), akrabaları Mikail Görevin (34), Aslı Görevin (23), Ahmet Görevin (74) ve Emine Görevin (70) Yusuf Görevin (41) ile babası Ahmet Görevin (74)'i taş ve sopa ile darp etti.

Yusuf Görevin, babası Ahmet Görevin'i av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tüfekle vurularak ağır yaralanan Ahmet Görevin'i, ambulans ile Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan baba Ahmet Görevin burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Görevin cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Babasını öldüren Yusuf Görevin Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.