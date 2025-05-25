Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Kazada 4 araç çarpıştı. Zincirleme kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir kişiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif inan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.